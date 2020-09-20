مدرب العين الإماراتي يشيد بالملاعب القطرية من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 18:03 0:56 دقيقة أشاد بيدرو إيمانويل مدرب العين الإماراتي بتقنية التبريد في ملاعب قطر التي تستضيف بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب. مقابلات دوري أبطال آسيا العين الإماراتي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة مدرب العين الإماراتي يشيد بالملاعب القطرية 5:11 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية نظيفة 0:36 دقيقة ليستر يستعير المهاجم جنكيز أوندار من روما 3:21 دقيقة نابولي يعود بالنقاط من أرض بارما 1:00 دقيقة رباعية لسون تمنح توتنهام انتصاره الأول 2:42 دقيقة كتيبة زيدان تتحضر للمعترك الأول 1:15 دقيقة تشييعٍ رمزي للأسطورة الراحل أحمد راضي 2:46 دقيقة بيرلو يواجه رانييري في أول اختبار له 1:43 دقيقة آخر أخبار الهلال بعد أزمة إصابة لاعبيه بكورونا 3:12 دقيقة تشيلسي - ليفربول قمة مبكرة تحبس الأنفاس