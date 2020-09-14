مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة من قبل beIN SPORTS September 14, 2020 20:27 1:05 دقيقة اعتبر مدربُ التعاون عبد الله عسيري أن التحدي الذي سيُواجهه فريقه في المِشوار المتبقي من البطولة سيكون أكبرَ، نَظراً لأن الفريق بات مَعرُوفاً بالنسبة للمنافسين. مقابلات دوري أبطال آسيا التعاون السعودي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب 0:38 دقيقة محمد كنو يؤكد على أهمية فوز الهلال على باختاكور 0:43 دقيقة ماريا ثيغ تحرز لقب بطولة إسطنبول للتنس 0:33 دقيقة كراينوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:47 دقيقة أوساكا ترتقي إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات 0:44 دقيقة تييم يعزز موقعه في المركز الثالث 1:28 دقيقة فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان 1:05 دقيقة مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة 1:03 دقيقة الركراكي: الدحيل عازم على تقديم مردود مشرف 1:43 دقيقة خليل: حققنا فوزاً هاماً رغم التوقف الطويل