مدرب الأهلي يعلق على مواجهة النصر المرتقبة September 28, 2020 11:59 2:05 دقيقة قال الصربي فالدان ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي السعودي إن كل فرق الدور ربع النهائي قوية ولم يكن يفضل مواجهة أحدها على الآخر، مؤكداً أن مواجهة النصر ستكون مثيرة لأن الفريقين من نفس الدولة وهو ما يجعل المباراة بينهما أكثر ندية وحماسة. مقابلات الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا النصر السعودي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة كومان يثني على أداء برشلونة والواعد فاتي 3:41 دقيقة إيكاردي يؤكد صحوة باريس سان جيرمان 4:19 دقيقة رونالدو يقود يوفنتوس لتجنب الهزيمة أمام روما 2:17 دقيقة السهلاوي يطلق تصريحات نارية بعد الخسارة من النصر 4:39 دقيقة برشلونة كومان يضرب بقوة في مستهل موسمه 2:27 دقيقة النصر يتجاوز التعاون ويصعد لربع النهائي 1:50 دقيقة زيدان يواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد 2:43 دقيقة فيصل الدخيل يلوم تشافي على خروج السد 2:37 دقيقة الهيدوس يدافع عن تشافي ويعتذر 1:03 دقيقة بشار رسن: نفذنا ما طلبه منا الكادر التدريبي