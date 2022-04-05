وستتمتّع قناة beIN SPORTS بموجب التمديد بحقوق البث للبطولتين ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ستشمل التغطية الحصرية الدول الأربع عشر التالية: الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر، وسوريا، وتونس، واليمن. وبالإضافة إلى ذلك تتمتّع beIN بحقوق البث غير الحصرية في كل من: تشاد وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال، والسودان.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الإعلان عن حصول beIN على حقوق البث المباشر للمباريات 12 المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 الشهر الماضي، والتي شملت 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنطلق مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 يوم الخميس الموافق 7 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

وستستمر beIN SPORTS بتغطية التصفيات الآسيوية الإضافية عبر قنواتها الأربعة الجديدة التي تم إطلاقها خصيصاً لمواكبة الحدث وهي beIN SPORTS AFC وbeIN SPORTS 1 AFC، وbeIN SPORTS 2 AFC، وbeIN SPORTS 3 AFC، مما سيوفر للمشاهدين مشاهدة متزامنة لكافة الألعاب، التي ستترافق مع تحليلات رياضية، من داخل أستوديوهات beIN SPORTS عالمية المستوى، عبر فريق من المواهب المتميّزة التي تتمتّع بها beIN.

توسيع نطاق التغطية

وبهذه المناسبة قال السيّد محمّد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " يسرنا الاستمرار في توسيع نطاق تغطيتنا لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، كما نرحب بعودة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى شاشاتنا. يمكن لملايين المشاهدين أن يتوقعوا تغطية استثنائية لهذه البطولات، حيث سننقل أعلى مستويات كرة القدم الآسيوية إلى العدد الهائل من المتابعين والمشجعين في جميع أنحاء المنطقة".

ومن جهته، قال السيد داتوك سيري وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: يسرنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع beIN، التي ستنقل مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المستوى العالمي إلى المزيد من الدول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تسع دول أعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم."

وأضاف: "تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطنا لبعض من أكثر المشجعين شغفا بكرة القدم الآسيوية، لذلك إنه لمن الضروري أن ننقل لهم المحتوى الرياضي لكرة القدم الآسيوية بغية تعزيز طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهادفة الى التأكيد على أن كرة القدم هي الرياضة رقم واحد ضمن قارة آسيا".

وستضاف حقوق بث مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المتاحة أمام المشتركين عبر جميع باقات الاشتراك بقنوات beIN، إلى قائمة حقوق البث الرياضية الفريدة التي تتمتّع بها beIN SPORTS ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل الحقوق الحصرية للدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري ابطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

إضافة إلى الدوري الإسباني وكأس الاتحاد الإنكليزي، وغيرها الكثير من حقوق بث بطولات كرة القدم والرياضات العالمية الأخرى، وذلك بالإضافة إلى كونها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

