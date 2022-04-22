أبناء المدرب مهدي علي رضا لا يفكرون إلا في الانتصار الثاني لهم توالياً في المجموعة، وسيدخلون المواجهة من أجل حصد النقاط الثلاث في مهمة تبدو سهلة على الورق أمام منافس بتذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة ولم ينجح في تحقيق أي انتصار في هذا الدور .



وضمن المجموعة الثالثة أيضاً يسعى الغرافة القطري إلى تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة عندما يلاقي (فولاد خوزستان) الإيراني. مواجهة يسعى من خلالها رجال المدرب ستراماتشوني إلى تدارك الخسارة الأخيرة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي بثمانية أهداف لاثنين رغم صعوبة المهمة أمام منافس إيراني عنيد.