فريق الهلال سيحاول تحقيق الفوز أو التعادلِ على الأقل لضمان صدارة المجموعة، من جهته يسعى فريق الشارقة إلى تحقيق الفوز للبقاء في سباق التأهل رغم أن الفريق الإماراتي خسر أمام نظيره السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتطلع الريان لمواصلة صحوته في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا حين يواجه استقلال دوشنبه الطاجيكي لحساب الجولة الخامسة.

الرهيب يملك سبع نقاط من أربع مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مرة واحدة أمام الهلال السعودي.

ويطمح رفاق خاميس رودريغيس لتكرار فوزهم على الفريق الطاجيكي الذي يتذيل المجموعة دون أن يحقق أي نقطة.









