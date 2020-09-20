مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 23:28 1:19 دقيقة أشار مازن فياض لاعب الشرطة العراقي إلى العديد من الظروف الصعبة التي مرّ بها فريقه في الأشهر الفائتة قبل أن يصبح مصيره معلقاً بنتيجة استقلال الإيراني مع الأهلي السعودي. مقابلات الشرطة العراقي دوري أبطال آسيا -آخر الفيديوهات 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان 1:19 دقيقة مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" 2:58 دقيقة سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 4:44 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 4:17 دقيقة باختاكور يتعادل ويقترب من ثمن النهائي 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق