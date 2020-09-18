مادو: "التركيز الذهني ساعد النصر على الفوز" من قبل beIN SPORTS September 18, 2020 23:29 1:17 دقيقة شدّد عبد الله مادو لاعب النصر السعودي على أهمية التركيز الذهني الذي ساعد فريقه على تجاوز سباهان الإيراني مشيراً إلى الرغبة الموجودة في الذهاب بعيداً بمسابقة دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا النصر السعودي سباهان -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة تعادل سلبي بين ليون ونيم 1:17 دقيقة مادو: "التركيز الذهني ساعد النصر على الفوز" 0:52 دقيقة حسن كادش: "بإمكاننا التعويض في المباراة القادمة" 1:45 دقيقة بشار رسن: "تغلبنا على التعاون بفضل القوة البدنية" 0:38 دقيقة دجوكوفيتش ونادال إلى ربع نهائي دورة روما 0:50 دقيقة الأهلي بطلاً للدوري المصري مرة جديدة 0:32 دقيقة أنتيتوكومبو لاعب الموسم للعام الثاني توالياً 1:01 دقيقة بیرسبولیس يفوز على التعاون ويتصدر 1:01 دقيقة النصر السعودي يضمن التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا