افتتح رودريغو تاباتا التسجيل للفريق القطري في الدقيقة الأولى وأضاف غونزالو فييرا الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يقلّص ساردور ميرزاييف النتيجة للوكوموتيف في الدقيقة 35 ويسجّل تيمورخوجا عبدوخاليغوف هدفين في الدقيقتين 47 و61 مانحاً فريقه الفوز.

وحقق الفريق الأوزبكي فوزاً معنوياً رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثانية التي يتصدرها الوحدة الإماراتي (12 نقطة) والذي يواجه في وقت لاحق من اليوم الاتحاد السعودي الثاني (10 نقاط)، وكلاهما ضمن التأهل، في حين ودّع كل من لوكوموتيف والريان الذي حقق فوزاً واحداً في 6 مباريات المسابقة.