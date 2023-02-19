لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان من قبل beIN SPORTS February 19, 2023 08:48 2:48 دقيقة ستكون أنظار الجماهير في قطر مصوّبة نحو استاد الثمامة الذي سيحتضن مواجهة قوية بين الدحيل متصدر دوري نجوم قطر ومواطنه الريان، ويأتي ذلك في أولى مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الريان الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان