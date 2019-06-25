ثنائية كاشيما سجلها شوما دوي 33 و89، في حين أحرز لاعب كاشيما تومويا اينوكاي (66 بالخطأ في مرمى فريقه) وشو ساساكي (72) والبرازيلي باتريك (90+6 من ضربة جزاء) أهداف سانفريس هيروشيما.

ولعب هيروشيما بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة 74، بسبب طرد حارس المرمى هيروتسوغو ناكاباياشي.

وإلى الدور ذاته، تأهل غوانغجو ايفرغراندي الصيني بتخطيه مواطنه شاندونغ لونينغ بركلات الترجيح بعد تعادلهما بنتيجتي الذهاب والإياب 4-4 (وفق قاعدة عدم احتساب أفضليّة الهدف خارج الديار إن سُجل في الشوط الإضافي).

وكان غوانغجو فاز 2-1 في الذهاب، وخسر اليوم 3-2، ليفوز بركلات الترجيح 6-5 بعد التمديد ويمضي قدماً في البطولة.

سجّل لغوانغجو باولينيو (13 و103) ولشاندونغ جو (63) وفيلايني (71) وليو (94).