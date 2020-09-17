وأصدر النادي السعودي بياناً أكد فيه التعاقد مع المدرب السابق للزمالك الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق المصري والذي وقع العقود المبدئية التي ستربط الطرفين على أن يوقع العقود النهائية في العاصمة القطرية الدوحة من أجل قيادة الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا.

