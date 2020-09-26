قمّة من العيار من الثقيل بين الأهلي وشباب الأهلي من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 12:56 2:58 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل اليوم السبت بين الأهلي السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على استاد الجنوب في قطر. تقارير إخبارية الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 10:46 دقيقة المؤتمر الصحفي للتعاون قبل مواجهة النصر 11:27 دقيقة المؤتمر الصحفي للنصر قبل مواجهة التعاون 10:12 دقيقة المؤتمر الصحفي للسد قبل مواجهة بيرسبوليس 14:58 دقيقة المؤتمر الصحفي لبيرسبوليس قبل مواجهة السد 3:53 دقيقة ليل في الصدارة مؤقتاً 0:48 دقيقة موراتا متفائل بمستقبل يوفنتوس مع بيرلو 12:16 دقيقة موجز الأخبار 0:56 دقيقة كولمان يتوقع مباراة قوية مع كريستال بالاس 2:48 دقيقة دي بور يتحدث عن مهمته الجديدة كمدرب لمنتخب هولندا 0:43 دقيقة الهلال يتقدم بمذكرة احتجاجية لدى الاتحاد الآسيوي