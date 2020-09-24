قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 12:21 1:35 دقيقة تتجه الأنظار لملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن قمة من عيار الثقيل تجمع الدحيل القطري بفريق التعاون السعودي. تقارير إخبارية التعاون السعودي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري 3:27 دقيقة آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي 2:58 دقيقة نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي 2:17 دقيقة النصر يحاول الحفاظ على الصدارة من بوابة العين 2:49 دقيقة الشارقة من أجل خطف بطاقة العبور 1:35 دقيقة قمة مرتقبة بين الدحيل والتعاون 0:58 دقيقة الهلال يؤكد عدم رضاه عن قرار الاتحاد الآسيوي 0:45 دقيقة دينامو كييف يضع قدماً في دور المجموعات 1:07 دقيقة لوبيتيغي يؤكد جاهزية إشبيلية لمواجهة بايرن 0:48 دقيقة فليك: حضرنا إلى بودابيست من أجل التتويج