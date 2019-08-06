انتهت القمة القطرية بين الدحيل وضيفه السد على وقع التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الجنوب أحد الملاعب التي ستستضيف مونديال قطر 2022، وذلك اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح السد النتيجة بفضل نجمه أكرم عفيف مع الدقيقة الثلاثين قبل أن يعدّل التونسي يوسف المساكني النتيجة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (44).

وستقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل في الثالث عشر من أب/أغسطس.



مشاهدة مباراة الدحيل والسد

90+3 السد يطالب بركلة جزاء بحجة وجود لمسة يد على بسام الراوي لكن الحكم الياباني ساتو لا يعلن عن شيء.

(90) عبد الكريم حسن يحاول بضربة رأس بعيدة عن المرمى.

(83) ضربة رأس من بغداد بين يدي كلود أمين.

(69) سوء تفاهم بين بونجاح والبديل هاشم علي يحرم السد من أخذ الأسبقية مجدداً.

(59) الكوري الجنوبي جو وو يونغ يجرب حظه بتسديدة من ركلة حرة مباشرة بين يدي حارس الدحيل.

- في أول سبع دقائق من الشوط الثاني الدحيل يهدد ثلاث مرات والحظ يعانده في خطف التقدم.

هدف - (44) التونسي يوسف المساكني يدرك التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

(42) إدميسلون يجرّب مجدداً وكرته تخطئ المرمى.

(40) عفيف يكسر مصيدة التسلل ويرسل كرة ذكية لم تصل إلى الجزائري بغداد بونجاح.

هدف - (30) أكرم عفيف يفتتح التسجيل عقب تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

(19) البديل بسام الراوي يسدد من ركلة حرة مباشرة فوق المرمى.

(14) البرازيلي إدميسلون جونيو يسدد كرة على الطائر تخطئ المرمى.

(6) أكرم عفيف يفوّت على السد فرصة افتتاح التسجيل بسبب صحوة كلود أمين حارس الدحيل.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من السد والدحيل

تشكيلة #السد امام الدحيل في دور ال 16 من #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/6PxE2dBmiZ — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) August 6, 2019



