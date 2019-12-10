وكان نادي الهلال السعودي توج الشهر الماضي بلقب نسخة عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتشهد البطولة مشاركة 6 أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كل من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

غرب آسيا

المجموعة الأولى: الوحدة الإماراتي - الشرطة العراقي - المتأهل من الملحق رقم 4 - المتأهل من الملحق رقم 2.

المجموعة الثانية: الهلال سعودي - شباب الأهلي دبي - باختاكور الأوزبكي - المتأهل من الملحق رقم 3.

المجموعة الثالثة: الدحيل القطري - التعاون السعودي - الشارقة الإماراتي - بيرسيبوليس الإيراني.

المجموعة الرابعة: سيباهان الإيراني - السد القطري - النصر السعودي – المتأهل من الملحق رقم 1.

شرق آسيا

المجموعة الخامسة: بكين (الصين)، تشانغراي يونايتد (تايلاند)، المتأهل من الملحق رقم (4)، المتأهل من الملحق رقم (1).

المجموعة السادسة: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، شنغهاي شينهوا (الصين)، بيرث غلوري (أستراليا)، المتأهل من الملحق رقم (3).

المجموعة السابعة: الممثل الثاني لليابان، سوون سامسونغ بلو وينغز (كوريا الجنوبية)، غوانغزهو ايفرغراند (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا).

المجموعة الثامنة: سيدني (أستراليا)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، المتأهل من الملحق رقم (2).