فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان من قبل beIN SPORTS September 14, 2020 20:30 1:28 دقيقة اعتبر روي فيتوريا مُدرب فريق النصر السعودي أن فريقه سيَخُوض مباراتَه الأولى أمام سباهان في ظل ظروف خاصة جداً، موضحاً أن فريقه سيُواجه خصماً صعباً جداً يَملِكُ لاعبين جيدين وروحاً تنافسيةً عالية. مقابلات دوري أبطال آسيا النصر السعودي سباهان -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة تشيلسي يستهل مشواره بفوز صريح على برايتون 0:56 دقيقة هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب 0:38 دقيقة محمد كنو يؤكد على أهمية فوز الهلال على باختاكور 0:43 دقيقة ماريا ثيغ تحرز لقب بطولة إسطنبول للتنس 0:33 دقيقة كراينوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:47 دقيقة أوساكا ترتقي إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات 0:44 دقيقة تييم يعزز موقعه في المركز الثالث 1:28 دقيقة فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان 1:05 دقيقة مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة 1:03 دقيقة الركراكي: الدحيل عازم على تقديم مردود مشرف