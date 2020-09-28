فيتوريا: "المواجهة أمام الأهلي هي نهائي مبكر" من قبل beIN SPORTS September 28, 2020 13:17 0:48 دقيقة قال روي فيتوريا مدرب النصر السعودي إن الأهلي يملك لاعبين جيدين، لكنه مركز تماما على تحقيق الفوز والتأهل في المباراة التي يعتبرها بمثابة النهائي لفريقه وأوقعت القرعة فريق النصر السعودي مع مواطنه الأهلي في مواجهة مرتقبة ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا. مقابلات الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا النصر السعودي -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة قمة كلاسيكية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 1:17 دقيقة كفيتوفا بسهولة إلى ثاني أدوار فرنسا المفتوحة 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 3 1:41 دقيقة فافرينكا يتفوق على موراي ويعبر للدور الثاني 3:19 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 5 0:48 دقيقة فيتوريا: "المواجهة أمام الأهلي هي نهائي مبكر" 0:59 دقيقة مساعد مدرب باختاكور يُشيد بقدرات بيرسيبوليس 2:05 دقيقة مدرب الأهلي يعلق على مواجهة النصر المرتقبة 3:00 دقيقة ميامي هيت يواصل تألقه ويصعد إلى نهائي الـNBA 9:46 دقيقة أبطال آسيا - سحب قرعة الدور ربع النهائي لغرب آسيا