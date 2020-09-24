ولم تؤثر هذه الخسارة على وضعية السد الذي دخل المباراة ضامناً لتأهله إلى ثمن النهائي، بعد أن وصل رصيده إلى 9 نقاط، فيما رفع سباهان رصيده إلى 7 نقاط واختتم مشاركته في المجموعة الرابعة بحصوله على المركز الثالث.

وافتتح رضا ميرزايي التسجيل لسباهان في الدقيقة 14 وأضاف سجاد شهباززاده الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وقبل نهاية اللقاء بثماني دقائق سجل هاشم علي عبد اللطيف هدف السد الوحيد.

وعمد تشافي مدرب السد إلى خوض المباراة بتشكيلة غاب عنها أغلب لاعبي الفريق الأساسيين لإراحتهم استعداداً لخوض مباراة الدور ثمن النهائي المصيرية القادمة والتي ستقام يوم الأحد القادم الموافق السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الحالي.