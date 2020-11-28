

وأنعش غوانغزو آماله في التأهل إلى ثمن النهائي بتجاوز فيسيل كوبي 2-0 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة.

وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق في قطر بعد توقف استمر لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسجّل ثنائية الفائز كل من البرازيلي تاليسكا من ركلة جزاء (17) وأي كيسن (36).

وحاول فيسيل كوبي العودة بالمباراة في الشوط الثاني بإشراكه الأسطورة الإسبانية إنييستا قبل نصف ساعة من النهاية لكن غوانغزو حافظ على النتيجة.

ورفع الفريق الصيني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف فيسيل كوبي المتصدر بست نقاط فيما يملك سوون بلووينغز نقطة علماً أن جوهور الماليزي انسحب من البطولة.