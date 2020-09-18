عبد الرحمن يبرر الهزيمة القاسية بعدم استغلال الفرص September 18, 2020 19:34 1:30 دقيقة قال محمد عبد الرحمن نجم العين الإماراتي، إنّ فريقه قدم أداءً جيداً رغم قسوة نتيجة خسارة المباراة أمام السد القطري 4-0، مشيراً إلى سوء استغلال الفرص التي سنحت لفريقه في الشوط الأول. مقابلات دوري أبطال آسيا العين الإماراتي السد القطري -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا 0:35 دقيقة بيل يصل إلى مقر تدريبات توتنهام 0:48 دقيقة تعديلات جديدة تسمح للحدادي باللعب مع المغرب 0:31 دقيقة تاس: "الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019" 0:38 دقيقة الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الهلال السعودي 0:45 دقيقة الحوسني: "الفوز على الدحيل جاء في الوقت المناسب" 1:02 دقيقة شاهين: "لعبنا بروح قتالية عالية أمام الدحيل" 1:30 دقيقة عبد الرحمن يبرر الهزيمة القاسية بعدم استغلال الفرص 1:05 دقيقة بوعلام: المباراة كانت صعبة 4:54 دقيقة الشارقة يحقق العلامة الكاملة أمام الدحيل