عبد الرحمن العبيد: في الشوط الأول كنا أفضل من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 23:40 0:26 دقيقة ركز عبد الرحمن العبيد لاعب النصر السعودي على أهمية النقاط الثلاث التي حصدها فريقه من مباراته مع سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا النصر السعودي سباهان عبد الرحمن العبيد -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة بشار رسن: عوّضنا في الشوط الثاني 0:19 دقيقة أحمد عسيري: منافسنا لم يكن سهلاً 0:26 دقيقة عبد الرحمن العبيد: في الشوط الأول كنا أفضل 0:34 دقيقة أستون فيلا يبلغ ثالث أدوار كأس الرابطة الإنكليزية 3:54 دقيقة ليون يتجرع الهزيمة الأولى على يد مونبلييه 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة المعز: ظُلمنا في ركلة الجزاء 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد