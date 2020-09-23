طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 11:25 2:56 دقيقة سيدخل الأهلي السعودي مباراته أمام استقلال طهران من أجل مواصلة تحقيق نتائجه الجيدة بعد ضمان التأهل للدور القادم في المقابل سيحاول الفريق الإيراني اقتلاع نقاط المواجهة لضمان العبور. تقارير إخبارية الشرطة العراقي الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا استقلال طهران -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي 0:28 دقيقة سيميدو يشكر جماهير برشلونة 0:04 دقيقة شفاء نواف العابد وعلي البليهي من "كوفيد-19" 0:39 دقيقة فوز غير مطمئن لكراسنودار على باوك 4:32 دقيقة يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1