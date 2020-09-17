وكرر الفريق الإماراتي فوزه على منافسه بعدما كان هزمه الاثنين بنفس النتيجة، محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد خسارتين متتاليتين ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 6 نقاط .

وبقي شهر خودرو الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في المركز الأخير من دون رصيد.

وعلى غرار المباراة الأولى بين الفريقين، كانت الأفضلية لشباب الأهلي الذي سيطر بشكل تام على المجريات، وسنحت لجناحه اسماعيل الحمادي فرصة افتتاح التسجيل عندما خطف الكرة من المدافع علي نعمتي ثم راوغ حارس المرمى محمد كيا، لكنه سدد بغرابة إلى جانب القائم(25).

وسدد البرازيلي كارلوس ادواردو الذي كان يخوض مباراته الثانية مع شباب الأهلي قادماً من الهلال وشارك كما في مباراة الاثنين في الشوط الثاني، كرة من ركلة حرة أصابت العارضة وخرجت (61).

وسجل البديل كوندي هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة ادواردو ليسدد بقوة في شباك كيا (83).













