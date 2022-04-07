شباب الأهلي دبي يتعادل مع أهال من قبل beIN SPORTS April 8, 2022 00:03 0:21 دقيقة حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المواجهة التي جمعت شباب الأهلي دبي الإماراتي وأهال التركمانستاني الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. وسجّل لأهال أبدي باسيموف (75) في حين وقّع الأوزبكي عزيزجون غانييف هدف شباب الأهلي دبي (79 من ركلة جزاء). تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي أهال -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:21 دقيقة شباب الأهلي دبي يتعادل مع أهال 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما 2:06 دقيقة سبورتينغ براغا يهزم غلاسكو رينجرز 2:39 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليستر وآيندهوفن 3:47 دقيقة برشلونة يعود بتعادل إيجابي من أرض فرانكفورت 0:27 دقيقة سباهان يتغلّب على باختاكور 0:50 دقيقة ترحيب واسع بإصلاحات وتعديلات الـ"يويفا"