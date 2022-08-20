وأسفرت القرعة عن مواجهة فيسيل كوبي الياباني وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي فيما سيلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني باثوم يونايتد التايلاندي وستقام المباراتان يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.

