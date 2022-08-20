وأسفرت القرعة عن مواجهة فيسيل كوبي الياباني وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي فيما سيلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني باثوم يونايتد التايلاندي وستقام المباراتان يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.
سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق
وأسفرت القرعة عن مواجهة فيسيل كوبي الياباني وجيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي فيما سيلاقي أوراوا ريد دايموندز الياباني باثوم يونايتد التايلاندي وستقام المباراتان يوم الثاني والعشرين من أغسطس الجاري.
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