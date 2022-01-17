وضمت المجموعة الثانية كل من الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي إضافة إلى القوة الجوية العراقي.

وحلت أندية فولاد الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي وأهال التركمانستاني إلى الغرافة القطري ضمن المجموعة الثالثة.

وستشهد المجموعة الرابعة منافسة حامية الوطيس بين الدحيل القطري وسيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفائز من مواجهة التعاون السعودي والجيش السوري.

وجاءت أندية السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي، ضمن المجموعة الخامسة.

وفي مجموعات شرق آسيا، وقعت أندية شاندونغ تايشان الصيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني إضافة إلى ليون سيتي سيلورز السنغافوري والفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي في المجموعة السادسة.

وضمت المجموعة السابعة كل من باثوم يونايتد التايلندي وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي إضافة إلى يونايتد سيتي الفلبيني وميلبورن سيتي الأسترالي.

أما أندية جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ويوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ آنه غيا لاي الفيتنامي والفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي فسيتواجدون في المجموعة الثامنة.

وجاءت أندية كاوازاكي فرونتالي الياباني وغوانغزهو الصيني وجوهور دار التعظيم الماليزي والفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي ضمن المجموعة التاسعة.

وفي المجموعة العاشرة جاءت أندية شانغهاي بورت الصيني و تشيانغراي يونايتد التايلاندي وكيتشي من هنوغ كونغ إضافة إلى الفائز من مباراة 2 في الدور التمهيدي.



