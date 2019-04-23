حلّق ذوب آهن أصفهان الإيراني في صدارة المجموعة الأولى عقب فوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، فيما اقتنص النصر السعودي فوزاً مثيراً من مستضيفه الزوراء العراقي الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

في مباراة الزوراء والنصر، والتي أقيمت على ملعب كربلاء وسط حضور جماهيري كبير تقدم علاء عباس لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 قبل أن يدرك يحي الشهري التعادل للنصر في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع تمكن نواف الفرشان من تسجيل هدف الفوز القاتل للفريق السعودي.

وفي مدينة أصفهان الإيرانية وعلى ملعب فولاد شهر تمكن فريق ذوب آهن من فرض سيطرته على اللقاء بفضل هدفين أحرزهما في شباك الوصل علي رضا تشيرغالي في الدقيقة الثانية وأمير أرسلان مطهري في الدقيقة 15.

وتصدر ذوب آهن ترتيب فرق المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط مقابل 6 نقاط للنصر صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد الزوراء عند 4 نقاط في المركز الثالث تاركاً المركز الرابع للوصل برصيد 3 نقاط.

