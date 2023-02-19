دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي February 19, 2023 10:06 12:23 دقيقة شدّد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي على صعوبة المباراة أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في دوري أبطال آسيا موضحاً في الوقت ذاته أنّ فريقه مستعد بالشكل الأمثل للمواجهة والمضي قدماً في البطولة. مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال رامون دياز -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان