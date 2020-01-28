وتأهل العين إلى دور المجموعات بعد فوزه المتأخر على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 1-صفر الثلاثاء في الدور التمهيدي.

ويدين العين بفوزه الصعب إلى مدافعه سعيد جمعة الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 78، ليقود فريقه للعب في المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي والسد القطري وسيباهان أصفهان الإيراني.

وأكد العين تفوقه التاريخي على بونيودكور في البطولة القارية، بعدما سبق أن هزمه مرتين في نسخة 2017، 3-2 ذهاباً و3-صفر إياباً.

ولم يتخلف العين عن المشاركة في البطولة القارية بنظامها الجديد الذي انطلق عام 2003 سوى في ثلاث نسخ أعوام 2008 و2009 و2012.

بدوره بلغ نادي استقلال الإيراني دور المجموعات بفوزه خارج ملعبه على الريان القطري بخماسية نظيفة.

وتأهل الاستقلال ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والأهلي السعودي الفائز على الاستقلال الطاجيكي بهدف نظيف سجله الجزائري يوسف البلايلي في الدقيقة 90+1.

فشل السيلية القطري في بلوغ دور المجموعات بخسارته أمام شهر خودرو لإيراني بركلات الترجيح 4-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل شهر خودرو ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي.