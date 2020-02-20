وذكر حساب السد الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين وبالتالي غيابه عن مباراتي العين الإماراتي بالجولتين الثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا (ذهاباً وإياباً).

ويعدّ إيقاف بغداد ضربة للسد الذي يعاني من غيابات في الفترة الأخيرة وأيضا الإيقافات، حيث تعرض 3 من نجومه للإصابة في الفترة الأخيرة وآخرهم حسن الهيدوس أبرز مهاجمي الفريق لإصابته بكسر بسيط أمام سيباهان الإيراني بالدوحة الثلاثاء الماضي، إلى جانب إصابة لاعبي الوسط سالم الهاجري وعلي أسد.

كما يفتقد السد أيضا الظهير الأيسر عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا 2018 لإيقافه 5 أشهر بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي لطرده أيضا في مباراة الهلال بالدوحة.

ويتصدر السد مجموعته الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط بعد الفوز على سيباهان وتعادله مع النصر السعودي.

