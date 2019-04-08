وخرج العين من أرض الدحيل متعادلاً 2-2 اليوم الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ولعب خالد عيسى دوراً بارزاً في تعادل فريقه الذي كان متأخراً بالنتيجة 2-0 قبل أن يدرك التعادل ويقتنص نقطة بطعم الفوز بسبب كم الفرص الكثيرة التي تصدى لها عيسى.

