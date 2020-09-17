حسين عبد الغني: "الشرطة استحق الفوز" من قبل beIN SPORTS September 17, 2020 20:09 0:59 دقيقة أكد لاعب الأهلي السعودي، المخضرم حسين عبد الغني بأن فريق الشرطة العراقي استحق الفوز خاصة وأن "الراقي" لم يقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول. مقابلات الشرطة العراقي حسين عبد الغني الأهلي السعودي -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة بإمكانك أن تحضر في أكثر من مباراة في يوم واحد 1:50 دقيقة راشد الخاطر يتحدّث عن نظام "الفقاعة الفصلية" 1:14 دقيقة أحمد خليل: "لكل مباراة ظروف خاصة" 0:59 دقيقة حسين عبد الغني: "الشرطة استحق الفوز" 0:45 دقيقة الهلال 0 - 0 باختاكور - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة مازن فياض: الفوز منحنا الأمل في التأهل 1:01 دقيقة شباب الأهلي دبي يكرر فوزه على شاهر خودرو 3:24 دقيقة الشرطة يحقق فوزاً ثميناً على الأهلي السعودي 0:47 دقيقة كفياتكوفسكي بطلاً للمرحلة 18 في طواف فرنسا 1:52 دقيقة الفيفا يصدر التصنيف الجديد للمنتخبات