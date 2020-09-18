حسن كادش: "بإمكاننا التعويض في المباراة القادمة" من قبل beIN SPORTS September 18, 2020 23:00 0:52 دقيقة أكد لاعب التعاون السعودي، حسن كادش، بأن فريقه سيكون قادراً على تعويض هزيمة اليوم أمام بیرسبولیس عند مواجهة الشارقة في الجولة القادمة. مقابلات دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتي التعاون السعودي بیرسبولیس -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة تعادل سلبي بين ليون ونيم 1:17 دقيقة مادو: "التركيز الذهني ساعد النصر على الفوز" 0:52 دقيقة حسن كادش: "بإمكاننا التعويض في المباراة القادمة" 1:45 دقيقة بشار رسن: "تغلبنا على التعاون بفضل القوة البدنية" 0:38 دقيقة دجوكوفيتش ونادال إلى ربع نهائي دورة روما 0:50 دقيقة الأهلي بطلاً للدوري المصري مرة جديدة 0:32 دقيقة أنتيتوكومبو لاعب الموسم للعام الثاني توالياً 1:01 دقيقة بیرسبولیس يفوز على التعاون ويتصدر 1:01 دقيقة النصر السعودي يضمن التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا