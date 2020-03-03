جوهور الماليزي يهزم سوون بلووينغز الكوري الجنوبي March 3, 2020 16:00 0:40 دقيقة حقق جوهور الماليزي أول انتصار له في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه سوون بلووينغز الكوري الجنوبي بهدفين لواحد ضمن المجموعة السابعة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة لامبارد يشيد بدور كيبا في مباراة تشيلسي وليفربول 1:28 دقيقة كلوب يلوم الفرص الضائعة ويأمل العودة سريعاً للفوز 1:01 دقيقة تقارير: تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 4:08 دقيقة تشيلسي يعود للانتصارات ويضع كلوب في أزمة 0:29 دقيقة المغربي با أميناً عاماً للاتحاد الإفريقي بالوكالة 4:28 دقيقة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور في دوري أبطال أوروبا 1:09 دقيقة مجموعة صعبة للبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 0:36 دقيقة كالياري يقيل مدربه رولاندو ماران 0:54 دقيقة رئيس "إنتر" قيد التحقيق !