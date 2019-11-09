جدل حول الهدف الثاني الملغي للهلال في مرمى أوراوا من قبل beIN SPORTS November 9, 2019 19:43 2:47 دقيقة أثارت لقطة تسجيل الهدف الثاني غير المحتسب للهلال بقدم نجمه سالم الدوسري في مرمى أوراوا الياباني جدلاً تحكيمياً كبيراً على اعتبار شكوك في وجود حالة تسلل على البيروفي أندري كاريو. الهلال السوداني أوراوا ريد دايموندز الياباني -آخر الفيديوهات 4:00 دقيقة تشيلسي ينتزع وصافة الـ"بريمرليغ" مؤقتاً 0:45 دقيقة مباراة برشلونة وسلتا فيغو – التغطية الخاصة 0:45 دقيقة مباراة ريال مدريد وإيبار - التغطية الخاصة 2:33 دقيقة القطري عبدالله التميمي يلفت الأنظار 1:44 دقيقة دي بروين: "نطمح للفوز على ليفربول" 0:54 دقيقة بارتي تمنح أستراليا التعادل ضد فرنسا 1:38 دقيقة تسيسكا موسكو يفقد الصدارة 12:05 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:58 دقيقة تكريم أفضل عدائي عام 2019