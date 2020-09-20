وتعادل الهلال السعودي مع شهر خودرو الإيراني بدون أهداف ليضمن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وطلب الهلال أمس السبت تأجيل مباراته التي لعبت اليوم بسبب اكتشاف حالات جديدة بين لاعبيه من المصابين بفيروس كورونا، لكن الاتحاد الآسيوي رفض طلب حامل اللقب.

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