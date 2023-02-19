جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال February 19, 2023 10:21 8:57 دقيقة أشاد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي دبي الإماراتي بتنظيم قطر للمرحلة الحالية من دوري أبطال آسيا مشدداً في الوقت نفسه على صعوبة المواجهة أمام الهلال السعودي. مقابلات دوري أبطال آسيا شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 8:57 دقيقة جارديم يشيد بتنظيم قطر ويؤكد صعوبة مواجهة الهلال 12:23 دقيقة دياز يشدد على صعوبة المواجهة أمام شباب الأهلي دبي 10:42 دقيقة أوزونيديس يثق بقدرات لاعبي الفيصلي 15:54 دقيقة نكونام: "حللنا الفريق المنافس" 1:27 دقيقة غيندوزي: " المباريات أصبحت أشدَّ ضراوة" 3:13 دقيقة مانشستر يونايتد يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية 0:49 دقيقة الشباب يتابع استعداداته في الدوحة لمواجهة ناساف 0:29 دقيقة وصول بعثة شباب الأهلي دبي إلى قطر لمواجهة الهلال 2:59 دقيقة مباراة بحسابات مختلفة بين الأخضر واتحاد الجزائر 2:48 دقيقة لقاء قوي بطابع آسيوي بين الدحيل والريان