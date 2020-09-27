ونشر حساب دوري أبطال آسيا باللغة العربية صورة لبعض من لاعبي برسبوليس الإيراني الاحتياطيين في مباراتهم ضد السد القطري، وهم يضعون البطانيات على أجسادهم، وهي لقطة نادرة في منطقة الخليج العربي نظراً لدرجات الحرارة المعتدلة شتاء والحارة صيفاً ونجدها منتشرة جداً في أوروبا وبعض من مناطق العالم الباردة.

حينما تلعب في ملاعب مكيّفة! ❄️😍 pic.twitter.com/rnCeZQsbS6 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 27, 2020

ويستكمل دوري أبطال آسيا في قطر على 4 ملاعب مكيفة 3 منها ملاعب مونديالية هي استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الذين سيقام عليهم جزء من مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

صورة تلخص الفرق في درجات الحرارة الخارجية والداخلية في استاد الجنوب في الوكرة بقطر قبل مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا (الغرب) بين باختاكور (أوزبكستان) والاستقلال (إيران).