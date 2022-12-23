تغيير نظام بطولات الأندية بما فيها دوري أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS December 23, 2022 12:56 0:58 دقيقة أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تغيير نظام بطولات الأندية، بما فيها دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة الرابطة الأمريكية تفتح مكتباً جديداً في مصر 0:58 دقيقة تغيير نظام بطولات الأندية بما فيها دوري أبطال آسيا 0:36 دقيقة الهلال السعودي سيشارك في كأس العالم للأندية 1:39 دقيقة أورليانز بيليكانز يعود إلى سكة الانتصارات 0:46 دقيقة الكاميروني أونانا يعلن اعتزاله اللعب دولياً 4:43 دقيقة مانشستر سيتي يضم ليفربول لقائمة ضحاياه 0:49 دقيقة ميسي يقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان 0:43 دقيقة استبعاد بدر المطوع من قائمة منتخب الكويت 0:49 دقيقة جائزة فخرية لخواكين نجم ريال بيتيس 1:02 دقيقة ليفاندوفسكي يثمّن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم