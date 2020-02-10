في المجموعة ذاتها تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه استقلال الإيراني (1-1).

ومنح الكوري الجنوبي ريم تشانغ-وو فريقه الإماراتي التعادل بتسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، بعد افتتاح الضيف السعودي التسجيل عبر عبد الفتاح عسيري (60)، لكن تشانغ- وو كسر التألق اللافت لحارس مرمى الفريق الضيف ياسر المسيليم في الدقيقة 90.

وساهم الأخير ومعه حارس الوحدة محمد الشامسي في اهتزاز الشباك مرتين فقط، على رغم فرص عدة سنحت للطرفين.

وبدأ الأهلي الذي غاب عنه مهاجماه السوري عمر السومة والجزائري يوسف البلايلي صناعة الفرص بتسديدة من سلمان المؤشر تخطت حارس الوحدة وأبعدها المدافع البرازيلي لوكاس بيمينتا عن خط المرمى (7).

وتابع الأهلي ضغطه وسدد مازن أبو شرارة بعد دقيقة كرة صدها الشامسي ببراعة، ليرد خميس إسماعيل للوحدة بكرة أبعدها المسيليم لركنية (11).

وبدأ الضيف الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل عبر عسيري الذي انطلق على الجناح وسدد بقوة في الشباك لحظة خروج الشامسي لملاقاته (60).

وتألق المسيليم مجدداً في إبعاد تسديدة المخضرم إسماعيل مطر (70).

وكاد البديل سعيد المولد يضيف الهدف الثاني للأهلي بعد انفراد تام لكن الشامسي نجح في صد كرته (78)، مبقياً فريقه على طريق تحقيق التعادل الذي جاء عبر تشانغ-هوو بتسديدة قوية في الشباك إثر ركلة ركنية.