متابعة: مازن الريس

اقتنص السد القطري ثلاث نقاط غالية من ضيفه باختاكور الأوزبكي بعدما انتصر عليه 2-1 اليوم الإثنين في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجّل الإسباني تشافي هيرنانديز هدف السد الأول من ركلة حرة مباشرة مع الدقيقة التاسعة قبل أن يعدّل كريمتس من ضربة رأس في الدقيقة الثلاثين.

وانتظر السد حتى الدقيقة السادسة والثمانين ليعود للتقدم عندما قطع الجزائري بغداد بونجاح كرة من الدفاع وصلت لتشافي وأعادها لبونجاح الذي وضعها بسهولة في المرمى.



وصار رصيد السد سبع نقاط في الصدارة أمام الأهلي السعودي الوصيف بست نقاط ثم باختاكور (5) وأخيراً بيرسبوليس الإيراني (4).

مباراة السد وباختاكور التغطية الخاصة

86 - هدف: بونجاح يستغل خطأً دفاعياً ويضع السد في المقدمة عقب تمريرة من تشافي.

(79) تشافي يهدد مرة أخرى من تسديدة من داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى.

(75) أخطر فرص المباراة تأتي من ركلة حرة مباشرة ينفذها تشافي وينقذها كوفاتوف ببراعة.

- مرور 20 دقيقة على الشوط الثاني من مباراة السد وباختاكور ولا يوجد فرص حقيقية للتسجيل مع أفضلية للفريق القطري.

محاولات السد تفتقد للدقة في النقلة قبل الأخيرة وانتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

بعد الهدف مباشرة السد يطالب بركلة جزاء إثر عرقلة بونجاح لكن الحكم يعتبر الخطأ خارج المنطقة.

30 - هدف: كريمتس يدرك التعادل من ضربة رأس بعد عدة محاولات جدية.

(21) الجزائري بغداد بونجاح يرد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(20) خامادوف يكسر مصيدة التسلل وتسديدته تجاور مرمى السد.

(15) ضربة رأس من عبد الكريم حسن تعلو المرمى.

10 - هدف: الإسباني تشافي يضع السد في المقدمة بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

(3) ماشاريبوف كاد يباغت السد بتسديدة قوية تصدى لها سعد الشيب ببراعة.

انطلاق مباراة السد وباختاكور.

التشكيلة الأساسية لنادي السد