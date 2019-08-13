تأهل السد القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مواطنه الدحيل 3-1 اليوم الثلاثاء في إياب ثمن النهائي، شاهدوا ملخص وأهداف مباراة السد و الدحيل.

وحقّق السد فوزه الرسمي الأول بقيادة مدربه الجديد تشافي وتأهل للدور المقبل بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 الأسبوع الفائت.

وسجّل للسد أكرم عفيف وعبد الكريم حسن (22و34) وأحمد ياسر بالخطأ في مرمى فريقه (90) بينما تكفّل إدميلسون بهدف الضيف (56).

مباراة السد والدحيل - التغطية الخاصة

(90+2) القائم يتدخل ويحرم الدحيل من تذليل الفارق.

(90+1) طرد مونتاري بعدما فقد أعصابه في اللحظات الأخيرة.

- هدف 90: الدحيل تلقى الهدف الثالث بعد خطأ من أحمد ياسر .

(78) البديل خوخي بوعلام يضيع بغرابة فرصة الهدف الثالث.

(67) الإسباني غابي كاد يضع الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

(64) الحظ يعاند بونجاح مجدداً إثر ارتطام محاولته بالقائم.

- هدف 56: الدحيل يترجم تحسنه في الدقائق العشرة الأولى من بداية الشوط الثاني إلى هدف يحمل إمضاء إدميلسون.

(45+1) المساكني يختتم فرص الشوط الأول بتسديدة قوية تخطئ الشباك بعد مجهود فردي مميز.

- هدف 34: ما هذه التسديدة الصاروخية يا عبد الكريم حسن؟

(32) الكوري الجنوبي نام تاي يهدر فرصة التقدم بعد انفراده بمرمى الدحيل.

(23) بونجاح اقترب كثيراًومحاولته الذكية ترتطم بالقائم.

- هدف 21: أكرم عفيف يضع السد بالمقدمة مستفيداً من تمريرة بغداد بونجاح.

(10) سعد الشيب ينقذ السد من هدف بتصديه لكرة من إدميلسون ومتابعة من يوسف المساكني.