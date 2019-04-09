أهدر السد القطري فوزاً في المتناول على أرض مضيفه باختاكور الأوزبكي وتعادل معه 2-2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكاد السد يكبد باختاكور أولى الهزائم لكنه لم يحافظ على التقدم الذي منحه إياه تشافي مرتين.

وسجّل تشافي الهدف الأول لصالح السد من تسديدة ذكية من حافة منطقة الجزاء (6) لكن أليدجانوف عدّل سريعاً (9).

وعاد تشافي ليهدي السد المتوّج منذ أيام بلقب الدوري القطري، الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة (16) إلا أنّ الصربي دراغان أعاد الأمور لنقطة البداية قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.



ولم يتمكن أيّ من الفريقين من هزّ الشباك في الشوط الثاني بالرغم من الفرص الكثيرة التي لهما للتسجيل.

وعزّز باختاكور صدارته مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط أمام السد الثاني (4) نقاط ذات رصيد بيرسبوليس الإيراني الذي فاجأ ضيفه الأهلي السعودي (3 نقاط) بعدما فاز عليه بثنائية تناوب على تسجيلها خليلزاده وعلي بور (18 و48).