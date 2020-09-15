

ألحق بيرسيبوليس الإيراني الخسارة الأولى بالتعاون السعودي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال الموسم الحالي بتغلبه عليه 1-صفر الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل شجاعي خليل زاده هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وعلى الرغم من الخسارة بقي التعاون متصدرا للمجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الدحيل القطري الذي تغلب على الشارقة الإماراتي 2-1 في وقت سابق اليوم، في حين رفع بيرسيبوليس رصيده إلى 4 نقاط.

وبعد فترة جس نبض بين الفريقين دامت 20 دقيقة، كانت الفرصة الأولى لمدافع التعاون البرازيلي ياغو سانتوس الذي سدد كرة رأسية قوية مرت فوق العارضة.

وأضاع الأسترالي ميتشيل ديوك أخطر فرص الشوط الأول بعد أن مرر له فهد الرشيدي الكرة فسددها خطرة على المرمى ارتطمت بالحارس الإيراني حمد لاك ومن ثم في القائم لتعود مجددا إلى ديوك الذي سددها مجددا ولكن الحارس أبعدها (34).

ومع الدقيقة (53)، بدأ التعاون في التراجع لمناطقة ما جعل فريق بيرسيبوليس يستلم المبادرة وشن الهجمة تلو الأخرى حتى تمكن مدافعه خليل زاده من إحراز هدف المباراة الوحيد إثر تسديدة مستغلا ركلة ركنية (83).

