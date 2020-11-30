وتستكمل بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق في قطر بعد توقف استمر لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

جوناثان فييرا وضع الفريقَ الصيني في المقدمة في الدقيقة 23، قبل أن يعززَ زميلُه ريناتو أوغوستو النتيجة بالهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة تمكن جو تاي يون من تقليص الفارق لـ"أف سي سول".

لكن سرعان ما عزز "بيجين" النتيجة َ من جديد بهدف ِ يونينغ تشانغ في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع، ليواصل بذلك "بيجين" انتصاراتهِ دون خسارة ٍ رافعاً رصيده إلى خمسَ عشرة نقطة ومؤمنا صدارة المجموعة بعدما كان ضمن مسبقاً تأهله إلى ثمن النهائي.

أما سول الكوري فحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وانتهت مواجهة تشيانغراي يونايتد التايلاندي مع ميلبورن فيكتوري الأسترالي بالتعادل 2-2. في إطار المجموعة عينها.

سجل للفريق التايلندي سيفاكورن تياتراكول 47، جيوناتا فيروزا 83، وللفريق الأسترالي جايك بريمر 8، بين فولامي 27.

وصار رصيد تشيانغراي يونايتد 4 نقاط في المركز الرابع، ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن ميلبورن فيكتوري الثالث والذي يملك نفس الرصيد.