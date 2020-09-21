بونجاح: المواجهة كانت صعبة وعانينا من الإجهاد من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 19:42 1:42 دقيقة أكد بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري أن الفريق عانى من الإجهاد الشديد بسبب المباريات المتتالية التي خاضها في دوري أبطال آسيا، وهو ما جعل الأفضلية للنصر السعودي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل (1-1). دوري أبطال آسيا بغداد بونجاح النصر السعودي السد القطري -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة البكري: "الدحيل لم يكن أمامه سوى الفوز" 1:42 دقيقة بونجاح: المواجهة كانت صعبة وعانينا من الإجهاد 3:02 دقيقة السد يقتنص تعادلاً مثيراً من النصر 3:24 دقيقة الدحيل القطري ينتصر ويقترب من ثمن نهائي أبطال آسيا 1:32 دقيقة ميلان يطمح لبداية مميزة ضد بولونيا 0:45 دقيقة سواريز بشكل رسمي خارج حسابات يوفنتوس 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 4 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي