تأهل فريق بكين غوان الصيني إلى الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه الأحد على منافسه طوكيو الياباني بهدف دون رد في المباراة التي جرت على استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي الدقيقة 59 نجح المهاجم البرازيلي ألان دوغلاس في إحراز هدف الفوز والتأهل للفريق الصيني.

وكان بكين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لملبورن فيكتوري الأسترالي و6 لسيؤول الكوري الجنوبي و5 لتشيانغراي يونايتد التايلاندي.

في المقابل حصل طوكيو على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق ست نقاط خلف أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لشنغهاي شينهوا الصيني ونقطة لبيرث غلوري الأسترالي.

