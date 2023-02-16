بعثة الشباب السعودي تحط الرحال في الدوحة من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 20:14 4:20 دقيقة وصلت بعثة الشباب السعودي اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الأدوار الاقصائية لدوري أبطال آسيا. تقارير إخبارية الشباب السعودي دوري أبطال آسيا -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة أياكس وأونيون برلين 3:53 دقيقة روما يسقط أمام سالزبورغ في الرمق الأخير 4:20 دقيقة بعثة الشباب السعودي تحط الرحال في الدوحة 5:46 دقيقة بيغولا تبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 0:41 دقيقة تيباس: لا عقوبة رياضية بحق برشلونة 5:50 دقيقة كوديرميتوفا إلى نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 0:41 دقيقة ألكاراث يصعد إلى ربع النهائي 0:47 دقيقة كونتي باقٍ في إيطاليا لمواصلة التعافي 0:32 دقيقة بدء توافد أندية منطقة غرب آسيا إلى الدوحة 0:57 دقيقة سكالوني يوافق على تمديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني