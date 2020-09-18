بشار رسن: "تغلبنا على التعاون بفضل القوة البدنية" من قبل beIN SPORTS September 18, 2020 22:58 1:45 دقيقة أكد العراقي بشار رسن بأن فريقه بیرسبولیس الإيراني تفوق على التعاون السعودي بفضل القوة البدنية. مقابلات دوري أبطال آسيا التعاون السعودي بیرسبولیس -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة تعادل سلبي بين ليون ونيم 1:17 دقيقة مادو: "التركيز الذهني ساعد النصر على الفوز" 0:52 دقيقة حسن كادش: "بإمكاننا التعويض في المباراة القادمة" 1:45 دقيقة بشار رسن: "تغلبنا على التعاون بفضل القوة البدنية" 0:38 دقيقة دجوكوفيتش ونادال إلى ربع نهائي دورة روما 0:50 دقيقة الأهلي بطلاً للدوري المصري مرة جديدة 0:32 دقيقة أنتيتوكومبو لاعب الموسم للعام الثاني توالياً 1:01 دقيقة بیرسبولیس يفوز على التعاون ويتصدر 1:01 دقيقة النصر السعودي يضمن التأهل إلى ثمن نهائي أبطال آسيا 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا